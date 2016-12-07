Украинского теннисиста после матча избил соперник из США

16-летний украинский теннисист Владимир Малахов был госпитализирован в результате конфликта с 19-летним американским спортсменом Яном Нойбургером Хигби, сообщает tennisbest.com.

Инцидент произошел на неофициальном юниорском турнире в немецком Пидинге. Соперники начали конфликт из-за спорного мяча, а когда матч завершился победой украинца (6:3, 6:4), Нойбургер Хигби ударил Малахова. После этого Владимира с отеком глаза срочно отвезли в больницу, и он не смог принять участие в следующем поединке.

Теперь оба теннисиста отправились в Австрию, ведь именно австрийская теннисная федерация была организатором турнира. В инциденте разбирается полиция: Нойбургер Хигби может быть наказан за физическую агрессию, а Малахов - за оскорбления в адрес соперника.