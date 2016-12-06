Турнир по функциональному многоборью (кросфиту) для военнослужащих ВСУ состоится в Киеве

Первый Всеукраинский турнир по функциональному многоборью среди военнослужащих ВСУ состоится 8 декабря в помещении спортивного зала ЦСК ВСУ в Киеве.

Специально ко Дню украинской армии, представители всех видов войск ВСУ, команды-представители всех военных ВУЗОВ и ветераны АТО «Игры Героев» соберутся в столице.

Уникальность мероприятия в том, что наравне с действующими военнослужащими будут соревноваться ветераны АТО с особыми потребностями – «Игры Героев». Одинаковые комплексы упражнений для всех одинаковые условия и судейство.

Соревновательная часть будет состоять из трех комплексов упражнений, которые участники будут выполнять эстафетным методом или командно. В рамках мероприятия зрители и участники будут иметь возможность продегустировать некоторые виды спортивного питания, такие как Power Pro, Strong Fit Brutto, и Nanox. Победители получат подарки от производителя военных экипировка A-line и сети военных магазинов Prof1 Group, а также термоодежду от компании Fahrenheit.

Турнир состоится по инициативе Федерации функционального многоборья, совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, Министерством обороны Украины, ВЦФЗН «Спорт для всех», Проводит турнир Генеральный штаб ВСУ.