Гарий Егиазаров: "С Россией можно бороться"

Украинки уверенно преодолели отборочный этап, где потерпели два поражения только от признанных фаворитов – команды Италии, а в стыковых матчах плей-офф, где команда неоднократно «спотыкалась», сумели одолеть сборную Испании. Главным творцом этого успеха по праву можно назвать тренера команды Гария Егиазарова. Именно он смог заставить команду поверить в свои в силы, вселил в них дух победителя, с которым они прошли до конца весь отборочный цикл.

Волею судьбы, в данный момент Гарий Шамоевич не является главным тренером команды. 27 ноября Министерство молодежи и спорта Украины объявило конкурс на замещение вакантных должностей государственного и главного тренеров национальных сборных команд по волейболу. «Это штатная ситуация. Я принимаю участие в этом конкурсе. Но, в данный момент не являюсь главным тренером команды», - отметил в начале беседы Егиазаров. Напрашиваются параллели с отечественным футболом, где перед Евро-2016 своего поста мог лишиться тренер-победитель отборочного турнира Михаил Фоменко. Впрочем, когда сам тренер излучает полное спокойствие и уверенность в будущем…

В беседе с УНИАН Гарий Егиазаров рассказал о пути, который прошла его команда в отборочном турнире, охарактеризовал соперников, которые попались украинкам на групповом этапе будущего Евро, поделился своими мыслями о состоянии клубного украинского волейбола на данный момент и перспективах – сборной и клубов.

Команда только один раз за последние 6 чемпионатов Европы попадала в финальную часть, где в 2011 году заняла 15-е место. И практически все время выбывала в стыковых матчах. Каково было психологическое состояние перед играми с Испанией?

Состояние было вполне нормальное, рабочее. Никакого комплекса не испытывали уж точно. Причина простая, кроется в кардинально разных подходах к подготовке к решающим матчам. Предыдущие стыковые матчи, против команд Франции и Беларуси у нас проходили под знаком скомканной подготовки, у девчат не было условий, по большому счету никому не было никакого дела до проблем команды. И это накануне решающих матчей за выход на чемпионат Европы. Более того, даже в таких условиях мы сумели серьезно противостоять команде Франции, с которой обменялись победами - 3:1 и 2:3 и проиграли только «золотой сет», где, опять же, имели «брейковые» мячи. В другом отборочном цикле по договоренности с соперником проводили обе игры в Беларуси, на поле соперника, что давало им априори гораздо более высокие шансы. Это, конечно, не могло добавить настроения девчатам. Они прекрасно ощущали на себе все то равнодушие, с которым относятся к проблемам команды.

Сейчас – совсем другое дело. Мы провели полноценный сбор в Южном (Одесская обл.), были обеспечены всеми необходимыми условиями. Команда планомерно готовилась к турниру и подошла к нему в хорошем «боевом» состоянии. Плюс, на сей раз игры плей-офф проводились сразу же после отборочного турнира. А не через год, как это было ранее. Команда провела 6 игр группового турнира, была сыграна, обкаталась. В общем, мы имели все предпосылки для удачного плей-офф.

После поражения 2:3 на своей площадке в Южном была почти неделя подготовки, матчи разделяли 6 дней. Какие мысли лезли в голову в эти дни тренеру и, главное, каково было состояние спортсменок? Приходилось ли с ними вести какие-то дополнительные беседы? Что-то было не так?

Нет, обстановка была рабочей, все было спокойно. Я сразу же после первой домашней совместно с президентом Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником провел встречу с командой, где поблагодарил девочек за самоотверженную борьбу в первом матче и отметил, что никакой трагедии нет. Уже тогда было видно, что команда Испании нам вполне по силам, шансы в ответном матче 50 на 50 вопрос и вопрос о победителе по сумме двух игр остается открытый. Кстати, то же самое сказали и представители сборной Испанию. Я девочкам сказал одну вещь, что испанки, на мой взгляд, показали в Южном свой максимум, и выше уже не прыгнут. А мы же не продемонстрировали и половину своего потенциала. Есть в чем добавить в определенных элементах. Если сумеем добавить, то и выиграем. Да, в Южном было тяжело, но у нас были резервы. Испанки же должны были на максимуме проводить два матча подряд. Это очень тяжело и в волейболе практически так никогда не бывает – что бы выдать подряд два матча на максимуме.

За счет чего, прежде всего, нашей команде удалось обыграть испанок? Какие элементы Вы имели ввиду?

В Южном не справились с игрой на приеме и очень плохо действовали в атаке. По забитым брейковым мячам испанки обошли нас в два раза. На свей подаче это был основной показатель, где нужно было прибавить. Остальное - тактика, куда попадать мячом – ни в чем не уступали соперницам. Соответственно, перед ответной игрой и ничего не меняли, все оставили, что было в первой игре. После видео разбора первого матча мы лишний раз убедились, что на правильном пути

Можно ли было вообще избежать этой нервотрепки с плей-офф? Или с основным соперником на предыдущем этапе командой Италии объективно бороться на равных было нереально?

Итальянки, конечно же, сложный соперник, относящийся к элите . Вместе с тем, я всегда утверждал и утверждаю, что непобедимых команд нет в принципе. Чтобы обыгрывать ведущие сборные с ними нужно играть. Сложно обыгрывать команду, играя с ней «раз в пятилетку». Соперника нужно «пощупать», привыкнуть к нему, с ним нужно чаще играть. С теми же итальянками, проведи мы еще несколько игр, сможем без нервотрепки играть, относится к сопернику совсем по-другому. И если нам удастся составить календарь подготовки к чемпионату Европы таким образом, чтобы поиграть с хорошими командами, то и на самом Евро мы будем совсем по-другому действовать против лидеров. Прошедшие отборочные игры с итальянками также показали, что мы можем противостоять им достойно. И это без опыта регулярных игр с командами Топ-уровня.

Как вообще оцените этот отборочный цикл? Выделите ли кого-то особенно из своих подопечных?

У меня есть правило - очень редко кого-то выделяю особенно. У нас командный вид спорта. Все прикладывают определенные усилия. Да и в нынешнем отборе у нас была настоящая сплоченная команда, все играли друг за друга, был коллектив.

Уже состоялась жеребьевка финальной части турнира, где мы в соперницы получили Болгарию, Россию и Турцию. Как оцените жребий?

Простых соперников в финал нет и быть не может. И на нынешнем чемпионате придется тяжело во всех матчах. Единственное исключение в нынешнем турнире – команда Грузии. Явный аутсайдер, попавший на турнир только благодаря тому, что является одной из стран-хозяек, принимающих турнир. Во всех остальных группах – хорошие команды, каждая из которых имеет свои козыри.

Россия будет фаворитом в нашей группе, но и с ней можно бороться. Так же, как и с командами Болгарии и Турции.

По регламенту соревнований победитель группы сразу попадает в четвертьфинал, а в следующий этап – 1/8 финала выходят команды, занявшие 2-3 места. Насколько реально украинкам побороться за плей-офф?

Соперники нам вполне по зубам. Главное условие - хорошая подготовка, нормальное количество игр перед турниром. Если подготовка будет проходить в таких же условиях как и сейчас, в Южном, то мы сможем решить большие задачи. Можно бороться не только за 2-3 места, но и за победу в группе. Очень важно, чтобы сами игроки где-то на подсознательном уровне в это поверили. Не достаточно одной веры или тренера, или игроков, должен быть симбиоз. Вместе можно добиться всего.

В этой связи вспоминаю случай в отборочном турнире к Олимпиаде-19 96, который мы проводили в Японии. Это был последний шанс попасть на игры – Межконтинентальный квалификационный турнир. И тогда у тренерского штаба была общая цель с командой, удалось объединится. Команда выиграла пять матчей при двух поражениях, сумела по соотношению партий обойти сборную Хорватии, войти в тройку призеров и вместе с командами Японии и Нидерландов пробиться на Олимпиаду. Тогда это удалось сделать только благодаря общей вере в победу. Команда была единым целым с тренерским штабом.

На Евро-2017 команда проведет свои матчи в Баку. Был ли важен для вас в этой жеребьевке географический принцип – Баку или Тбилиси? Или это все равно…

Было важно попасть в группу которая играет в Тбилиси с одной точки зрения – попасть в один квартет с командой Грузии, явным аутсайдером турнира. Хоть в спорте так и не принято говорить, но это была бы почти автоматически гарантированная путевка в плей-офф. Три команды, которые попали в группу с Грузией, теперь уже почти могут не беспокоиться о своем опадании в плей-офф. Только бороться за 1-3 места. Все-таки, команда Грузи намного ниже по уровню остальных участников турнира.

В составе сборной Украины в нынешнем отборочном цикле присутствовали только 4 игрока из украинских клубов – по два из «Химика» и вашей «Северодончанки». Это объективный уровень украинского клубного волейбола сегодня?

Приходится констатировать, что уровень отечественного клубного волейбола резко упал. Еще в прошлом году в чемпионате Украины соревновались четыре приблизительно равные команды. «Северодончанка» стала победительницей регулярного чемпионата. А чемпион Украины определился только в последнем туре. Сейчас же, фактически, у нас есть только одна команда, которая ставит перед собой высокие цели и на что-то претендует – «Химик» из Южного. Как тренер национальной сборной, могут сказать, что это очень плохая тенденция.

Вы собрали всех сильнейших волейболисток страны, или усилить команду есть кем?

Резерв есть. В первую очередь отметил бы Олеся Рыхлюк, которая сейчас выступает за швейцарский «Волеро». Этот игрок по своей результативности был бы очень полезен команде. Мы с ней несколько раз связывались, был групповой отборочный турнир, были стыковые матчи. Но ей постоянно что-то мешало приехать. По состоянию здоровья она так и не смогла нам помочь. Впрочем, к чемпионату Европы мы должны собрать всех сильнейших. Я на это надеюсь.

Каков кадровый потенциал команды на сегодняшний день, есть ли молодые перспективные волейболистки, готовые в ближайшее время влиться в состав команды? Может, уже даже на предстоящий чемпионат Европы…

Не в таком количестве как хотелось бы, но, в принципе, резерв у нас есть. Могу даже назвать несколько фамилий. Сейчас это Екатерина Дудник, выступающая за «Химик» (Южный). Очень перспективная девушка 1995 года рождения. Есть Карина Юрченко, которая выступает за «Северодончанку», 1997 года рождения. Есть также Ольга Скрипак, выступающая за российскую «Ленинградку», 1996 года рождения. Если не поменяет гражданство, то будет серьезным усилением для нашей команды.

Говоря о молодежи, хотелось бы отметить, что было бы очень полезно, если бы Украина заявилась в Евролигу. Именно там и нужно подключать и проверять в деле ближайший резерв на уровне сборной. К сожалению, мы пока этой возможности не используем. Евролига была бы очень важным и полезным турниром для нас. В этом турнире играют команды Румынии, Израиля, Греции, а мы не заявляемся на него. Кстати, в прошлом сезоне Евролигу выиграла команда Азербайджана и получила право участвовать в Гран-при – турнир элитных сборных мира. Еще один аргумент в пользу того, чтобы заявить команду Украины, для начала в Евролигу.

Гарий Шамоевич, Ваша клубная команда - «Севродончанка» - прошлый сезон завершила вшестером, без запасных, при этом завоевала бронзу. Известно, что еще в феврале власти города прекратили финансирование команды. Как обстоят дела в клубе сейчас? Команда занимает последнее место – 3 победы при 9 поражениях…

По сравнению с прошлым сезоном команду покинули 5 игроков основного состава. Теперь у нас молодые связки, игроки еще не притерлись друг к другу. Та же Юрченко вынужденно играет на позиции центрального блокирующего, что для нее не свойственно. Все это вынужденные меры, так как нет бюджета. Как таковой не было и подготовки к сезону. Сейчас мы, в основном, привлекаем своих воспитанников, плюс ветеранов северодонецкого волейбола, которых приглашаем помочь. Вот недавно привлекли Елизавету Сулиму из Сум, которая вообще-то специализируется на пляжном волейболе. К сожалению, ситуация в Северодонецке с волейболом достаточно критичная. А ведь этот город – ведущий центр женского волейбола в стране. И такую продуктивную детскую волейбольную школу, как в Северодонецке, еще поискать надо. Национальная команда в последнем отборочном турнире к чемпионату Европы была представлена 4-мя воспитанниками северодонецкого волейбола. Безусловно, это все нужно сберечь. Я не покинул команду только с одной целью – как главный тренер национальной сборной я обязан все сделать, для того, чтобы школа в Северодонецке продолжала жить.

Насколько типичной ваша ситуация является для украинского волейбола в целом? Или другие команды имеют поддержку спонсоров, местных властей, возможно, спонсоров?

Не готов достоверно сказать за всех, но судя по кулуарному общению, разговорам с коллегами во время матчей чемпионата Украины, жалкое существование влачат многие клубы.

В чемпионате Украины выступает 8 команд, но вне конкуренции идет «Химик». 12 побед в 12 матчах и ни одной проигранной партии. Насколь полезным является турнир для команды? И как Вы оцените общий уровень турнира?

Исходя из того как укомплектован «Химик» и какие цели команда ставит перед собой по сезону – хорошего для них мало. Например, с января они будут выступать в Кубке ЕКВ, где в 1/16 финала им предстоят матчи с румынским «Тырговиште». Чтобы рубиться на равных с румынами нужно проходить другие матчи серьезные уровни. И это беда не только нашего волейбола, но и нашего имиджа на мировой арене. Ведь команде придется искать турниры-спарринги в других странах, чтобы наиграться перед еврокубком.

Нам нужно хотя бы четыре команды высокого уровня, приблизительно одинаковые, ведущие борьбу за титул чемпиона Украины, сражающиеся в Кубке Украины, как это было в прошлом году. Сейчас для всего украинского волейбола ситуация тяжелая. Для «Химика» же сложность ситуации заключается в том, что команда представляет страну на международной арене.

«Химик» в этом сезоне дебютировал в женской Лиге чемпионов, проиграв на предварительной стадии российскому «Динамо» из Краснодара. Увидим ли мы в обозримом будущем украинскую команду в групповом турнире ЛЧ?

Я думаю, что «Химику» не хватило самую малость. Девочки из Южного в этих играх показали, что могут на равных сражаться с командой из Топ-четверки чемпионата России, где условия, уровень внутреннего турнира и финансирование не сопоставимы с нашими. Тем не менее, оба матча соперник выигрывал на тай-брейке – 3:2. Подвело, опять же, отсутствие игр высокого накала во внутреннем чемпионате. Во всем остальном, наш чемпион ни в чем не уступил соперницам. «Химик» просто не смог «дожать» оппоненток.

Кирилл Стадниченко