Российские депутаты нашли в игре FIFA 17 пропаганду гомосексуализма

Российские депутаты попросили Роскомнадзор проверить популярную компьютерную игру FIFA 17 (футбольный симулятор) на соответствие российскому законодательству, сообщают "Известия".

Парламентарии из РФ обратили внимание на то, что пользователям игры, которую разработала компания EA Canada, предлагается поддержать ЛГБТ, одев свою виртуальную команду в футболку радужной расцветки. Таким образом компания выразила поддержку акции "Радужные шнурки", которую проводит английская футбольная Премьер-лига.

При этом, в официальном интернет-магазине игра не имеет возрастных ограничений (0+). Это и стало причиной обращения депутатов в "Роскомнадзор". При заявлении они сослались на закон РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

По мнению депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина, по итогам проверки нужно предписать компании-разработчику EA Canada привести игру в соответствие с российским законодательством. При этом, в случае отказа Рашкин предлагает применить к игре "соответствующие меры ограничительного характера".

Эту инициативу также поддержала депутат партии "Единая Россия", трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. "Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации. У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать", - считает Роднина.

FIFA - игра из серии симуляторов футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Игры издаются под брендом EA Sports, каждый год выходит новое издание, включающее в себя изменения, произошедшие в футбольном мире за год. Симулятор выходит с 1993 года.