Запорожский "Мотор" победил "Бешикташ" и вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Запорожский "Мотор" победил турецкий "Бешикташ" со счетом 34:28 в предпоследнем матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху украинская команда досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Самым результативным игроком "Мотора" стал россиянин Глеб Калараш, отправивший в сетку ворот турков девять мячей. Белорус Борис Комаровский забил семь голов, украинец Евгений Жук - шесть.

Таким образом, последний матч группового этапа против датского "Холстебро", который состоится 12 февраля, не будет иметь для "Мотора" турнирного значения.

В первом раунде плей-офф "Мотор" встретится с французским "Монпелье" или испанским "Логроньо". В случае успеха в этом противостоянии, запорожская команда пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также отметим, что в сезоне 2015/16 "Мотор" в первом раунде плей-офф встречался именно с "Логроньо" и победил испанцев в обоих матчах противостояния. Украинцы прекратили борьбу за трофей на этапе 1/8 финала.