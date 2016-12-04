Украинцы не смогли попасть в Топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Бабиков стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Вторым к финишу пришел другой россиянин Максим Цветков, третьим стал знаменитый француз Мартен Фуркад.

Среди четырех украинцев, который принимали участие в соревновании, лучший результат показал Дмитрий Пидручный - он стал 13-м, отстав от Бабикова на 1:15.5.

Артем Прима завершил гонку 25-м (+1:42.4), Виталий Кильчицкий - 49-м (+3:38.1), Сергей Семенов - 52-м (+3:55.9).

Напомним, ранее в аналогичном соревновании для женщин украинка Юлия Джима финишировала на девятом месте.