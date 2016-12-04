Украинцы не смогли попасть в Топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону
15:03, 04 декабря 2016Другое
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Лучшим среди украинских спортсменов был Дмитрий Пидручный, финишировавший на 13-й позиции.
Антон Бабиков / Reuters
Россиянин Антон Бабиков стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Вторым к финишу пришел другой россиянин Максим Цветков, третьим стал знаменитый француз Мартен Фуркад.
Среди четырех украинцев, который принимали участие в соревновании, лучший результат показал Дмитрий Пидручный - он стал 13-м, отстав от Бабикова на 1:15.5.
Артем Прима завершил гонку 25-м (+1:42.4), Виталий Кильчицкий - 49-м (+3:38.1), Сергей Семенов - 52-м (+3:55.9).
Напомним, ранее в аналогичном соревновании для женщин украинка Юлия Джима финишировала на девятом месте.
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