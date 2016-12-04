Украинская биатлонистка Джима завершила на девятом месте гонку преследования в Эстерсунде
14:15, 04 декабря 2016Другое
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Победительницей соревнования стала чешка Габриэла Коукалова.
Габриэла Коукалова / Reuters
Украинка Юлия Джима завершила на девятом месте гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
В течение гонки она допустила два промаха и отстала от победительницы гонки чешки Габриэлы Коукаловой на 1:21.7.
Другие украинки не смогли попасть в Топ-20 соревнования. Елена Пидгрушная финишировала 23-й (+3:04.4), Яна Бондарь - 33-й (+3:37.9), Ирина Варвинец - 52-й (+5:39.2).
Второй, вслед за Коукаловой, гонку преследования завершила немка Лаура Дальмайер, третьей стала итальянка Доротея Вирер.
Напомним, вчера украинские биатлонистки не смогли попасть в Топ-20 спринтерской гонки в Эстерсунде.
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