Украинская биатлонистка Джима завершила на девятом месте гонку преследования в Эстерсунде

Украинка Юлия Джима завершила на девятом месте гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

В течение гонки она допустила два промаха и отстала от победительницы гонки чешки Габриэлы Коукаловой на 1:21.7.

Другие украинки не смогли попасть в Топ-20 соревнования. Елена Пидгрушная финишировала 23-й (+3:04.4), Яна Бондарь - 33-й (+3:37.9), Ирина Варвинец - 52-й (+5:39.2).

Второй, вслед за Коукаловой, гонку преследования завершила немка Лаура Дальмайер, третьей стала итальянка Доротея Вирер.

Напомним, вчера украинские биатлонистки не смогли попасть в Топ-20 спринтерской гонки в Эстерсунде.