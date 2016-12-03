Украинский биатлонист Пидручный попал в десятку лучших в спринте на этапе Кубка мира

В шведском Остерсунде завершилась спринтерская мужская гонка в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинец Дмитрий Пидручный занял 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец ни разу не промахнулся на огневых рубежах, а по скорости отстал от победителя на 56.5 секунды.

В 20-ку лучших также вошел Артем Прима - 0 промахов и 1 минута 14.1 секунды отставания. 34-е место занял Виталий Кильчицкий (1+0) +1:44.4, 37-е - Сергей Семенов (0+1) +1:48.8, 75-е Владимир Семаков (1+2) +2:54.9.

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 23:31.9. Второе место на счету Фредрика Линдстрема (Швеция, 0+0) +41.5, третье - Арнда Пайффера (Германия, 0+0) +43.6.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинки не смогли попасть в Топ-20 женского спринта.

В воскресенье этап КМ завершится двумя гонками преследования.