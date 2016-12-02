Болт и Аяна стали лучшими легкоатлетами года в мире

В Монте-Карло (Монако) завершилась церемония награждения лучших легкоатлетов мира 2016 года, которыми признны ямайский спринтер Усейн Болт и эфиопская бегунья на стайерские дистанции Алмаз Аяна, сообщает официальный сайт федерации.

Болт, который выиграл награду пять раз в период с 2008 по 2013 год, добавил к своим титулам шестой - рекордный - трофей. Суперзвезда мирового спринта в этом году успешно защитил свои олимпийские титулы на дистанции 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м, в результате чего увеличил количество олимпийских золотых медалей до девяти.

Он показал результаты 9.81 и 19.78, в победных забегах на 100 и 200 метров в Рио, а затем финишировал в составе ямайской команды с результатом 37.27 в эстафете 4x100 м.

Аяна впервые в карьере признана лучшей легкоатлеткой мира. В июне установила мировой рекорд на дистанции 10.000 метров (29 минут 17,45 секунд). А в августе на этой же дистанции стала олимпийской чемпионкой.