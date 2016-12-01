Украинские биатлонисты провалились в первой гонке на этапе Кубке мира в Эстерсунде
21:17, 01 декабря 2016Другое
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Победителем индивидуальной гонки стал знаменитый француз Мартен Фуркад.
Мартин Фуркад / Reuters
Француз Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Пятикратный чемпион мира допустил две ошибки на второй стрельбе, но после этого не ошибался и перед финишем обошел норвежца Йоханнеса Бе. Третьим в гонке стал беларус Владимир Чепелин.
Украинские спортсмены выступили в этих соревнованиях неудачно. Лучшим среди украинцев стал Владимир Семаков, который финишировал 41-м с отставанием от Фуркада в 5:33.3.
Виталий Кильчицкий стал 53-м (+6:57.6), Артем Прима - 59-м (+7:25.7), Александр Жирный - 91-м (+10:45.6), а Сергей Семенов - 92-м (10:54.2).
Напомним, вчера три украинки попали в Топ-20 женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира.
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