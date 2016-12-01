Украинские биатлонисты провалились в первой гонке на этапе Кубке мира в Эстерсунде

Француз Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Пятикратный чемпион мира допустил две ошибки на второй стрельбе, но после этого не ошибался и перед финишем обошел норвежца Йоханнеса Бе. Третьим в гонке стал беларус Владимир Чепелин.

Украинские спортсмены выступили в этих соревнованиях неудачно. Лучшим среди украинцев стал Владимир Семаков, который финишировал 41-м с отставанием от Фуркада в 5:33.3.

Виталий Кильчицкий стал 53-м (+6:57.6), Артем Прима - 59-м (+7:25.7), Александр Жирный - 91-м (+10:45.6), а Сергей Семенов - 92-м (10:54.2).

Напомним, вчера три украинки попали в Топ-20 женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира.