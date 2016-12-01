Велосипедистка Любовь Басова признана лучшей спортсменкой ноября в Украине

По решению Национального олимпийского комитета лучшей спортсменкой ноября в Украине признана велосипедистка Любовь Басова. Ее личный наставник Сергей Базин соответственно стал лучшим тренером последнего осеннего месяца, сообщает пресс-служба НОК.

Высокого признания НОК опытная представительница украинского велотрека, которая недавно вернулась после декретного отпуска, удостоена благодаря замечательным достижениям на этапах Кубка мира. В ноябре она трижды поднималась на пьедестал почета.

На счету украинки два «серебра» в кейрине и индивидуальном спринте на этапе мирового Кубка в Глазго (Великобритания). Медаль высшей пробы в кейрине наша велосипедистка завоевала на этапе в нидерландском Апелдорне.

Кроме того, на октябрьском чемпионате Европы по велотреку Любовь Басова завоевала звание чемпионки Старого Света, а на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро заняла высокое 5 место.

Басова второй раз в своей карьере получает высокое признание НОК. Впервые лучшей спортсменкой месяца она стала еще под девичьей фамилией Шулика по итогам спортивного января 2011 года.