Киев проиграл в борьбе за право принять чемпионат мира по ходьбе китайскому Тайцзину

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в конце весны 2018 года не пройдет в Киеве, сообщает Xsport.

Столица Украины вместе с еще пятью городами претендовала на проведение набирающего популярность турнира, но завершить многочисленные формальные процедуры и оформить все надлежащие гарантии удалось только китайском Тайцану, который и получил турнир.

Кроме Тайцана и Киева, на проведение чемпионата претендовали Монтеррей (Мексика), Гуякиль (Эквадор),Хаммамет (Тунис) и столица будущих олимпийских Игр Токио (Япония).

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Тайцан принимал чемпионат мира в 2014 году – тогда украинец Руслан Дмитренко выиграл золото на дистанции 20 км, а также вместе с коллегами по сборной победил в командном зачете фаворитов – китайцев. На Олимпийских Играх в Рио Китай выиграл две золотых медали из трех возможных.

Киев предлагал провести все гонки чемпионата мира на Крещатике со стартом на Майдане Независимости и двухкилометровым (для дистанции 50 км – четырехкилометровым) кругом.

Как сообщалось ранее, Киев также планирует подать заявку на проведение командного чемпионата Европы.