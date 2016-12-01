Норвежец Карлсен не дал экс-украинцу Карякину завоевать титул сильнейшего шахматиста мира

Норвежец Магнус Карлссон победил россиянина Сергея Карякина по итогам четырех партий тай-брейка и отстоял титул сильнейшего шахматиста мира, сообщает Sport Arena.

Первые две партии завершись вничью 0,5:0:5, после чего в третьей партии Карякин неожиданно проиграл белыми фигурами. В последней партии уроженцу Симферополя нужна была только победа, но он проиграл и ее.

Таким образом, норвежскому гроссмейстеру удалось уйти от одного из самых громких поражений в истории шахмат — еще за три партии до конца основного времени Карлсен уступал Карякину с разницей в очко, после того как россиянин сенсационно обыграл его в восьмой партии. Впрочем, действующий чемпион сумел отыграться в десятой партии, после чего соперники закончили последнии две партии основного времени вничью, переведя поединок в тай-брейк.

Удачная защита титула в поединке против Сергея Карякина стала для Магнуса Карлсена уже второй — ранее в 2014 году норвежец успешно одолел сопротивление Вишванатана Ананда, у которого за год до этого и отнял звание лучшего шахматиста планеты.

Сергей Карякин ранее представлял на соревнованиях Украину, но в 2009 году принял российское гражданство.