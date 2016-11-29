Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам из Норвегии могут дисквалифицировать на 14 месяцев

Норвежское антидопинговое агентство потребовало отстранить олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Терезу Йохауг от соревновательной деятельности нв 14 месяцев, сообщается на официальном сайт организации.

Йохауг принимала запрещенный препарат клостебол.

Препарат был обнаружен в организме спортсменки в сентябре. Предположительно, санкция будет действовать с 18 октября.

Судьбу лыжницы в ближайшее время должен решить судебный комитет НОК Норвегии.

Йохауг - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010. На Играх в Сочи она завоевала серебро и бронзу. Также спортсменка является 7-кратной чемпионкой мира.