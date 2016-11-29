Международная легкоатлетическая федерация запустила портал, где можно анонимно сообщить о применении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в официальном пресс-релизе объявила о запуске нового портала для борьбы с допингом, где любой желающий может анонимно оставить информацию о применении тем или иным спортсменом запрещенных препаратов, сообщает Р-Спорт.

Как сообщается, новый сайт обладает мощной системой защиты и сможет противостоять любым хакерским атакам и попыткам заполучить информацию. Для удобства донесения информации о допинге портал работает на шести языках: английском, французском, испанском, русском, китайском и арабском. При этом все данные будут передаваться через защищенные сети и на условиях полной анонимности.

Оставить сообщение можно, кликнув на соответствующий баннер - Report doping – на главной странице официального сайта IAAF, или в разделе медицина/антидопинг.

IAAF в своем релизе призывает пользователей, если они обладают какими-либо доказательствами применения кем-либо допинга или существуют подозрения в применении допинга, если они знают о поощрении допинга со стороны тренеров или персонала спортсменов, торговле запрещенными препаратами или появлении новых допинговых продуктов, немедленно сообщать об этом посредством нового портала.

"Каждая крупица информации, неважно, насколько она мала, может иметь решающее значение в раскрытии допинга. Чем больше вы предоставляете информации, тем больше вероятность того, что она будет успешно проверена", - отмечается в релизе.