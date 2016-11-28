Карлсен и Карякин не выявили победителя в классических партиях матча за титул чемпиона мира

В Нью-Йорке завершилась последняя 12-я партия матча за мировую шахматную корону, в которой действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и претендент россиянин Сергей Карякин сыграли вничью, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Соперники провели за столом чуть более получаса и согласились на ничью. Игравший белыми фигурами действующий чемпион Карлсен не стал искать вариантов на победу.

Ранее, Карякин выиграл 8-ю партию черными фигурами. Затем Карлсен выиграл 10-ю партию белыми, воспользовавшись грубой ошибкой соперника. Остальные десять партий завершились вничью.

Блиц (партии с укороченным контролем времени) состоится в среду, 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке проходит с 11 по 30 ноября.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.