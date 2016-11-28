Сборная Украины по футзалу примет участие в престижном турнире в Китае
Соперниками команды Александра Косенко будут сборные Китая, Вьетнама и Мексики.
Первая декада декабря – официальное окно ФИФА для товарищеских матчей национальных футзальных сборных. Сборная Украины в эти даты получила приглашение от Китайской футбольной ассоциации принять участие в традиционном турнире «CFA International Futsal Tournament 2016», в котором также сыграют сборные Китая, Вьетнама и Мексики, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
Для участия в этом турнире главный тренер сборной Украины Александр Косенко вызвал 15 игроков:
1. Дмитрий Литвиненко («Локомотив», Харьков)
2. Кирилл Ципун («Продексим», Херсон)
3. Виталий Биров («Ураган», Ивано-Франковск)
4. Сергей Журба («ХИТ», Киев)
5. Дмитрий Сорокин («Локомотив», Харьков)
6. Александр Сорокин («Локомотив», Харьков)
7. Николай Грицына (Энергия, Львов)
8. Михаил Грицына (Энергия, Львов)
9. Петр Шотурма («Ураган», Ивано-Франковск)
10. Николай Белоцерковец («Локомотив», Харьков)
11. Михаил Зварич («Ураган», Ивано-Франковск)
12. Богдан Свиридов («Локомотив», Харьков)
13. Игорь Корсун («Ураган», Ивано-Франковск)
14. Михаил Волянюк («Продексим», Херсон)
15. Виталий Дзюба («ЛТК/Инбев/НПУ», Луганск/Житомир/Киев).
В этом году турнир «CFA International Futsal Tournament» пройдет в городе Чаншу (провинция Цзянсу) 2-4 декабря в спорткомплексе «Changshu Sports Center».
Календарь турнира (время матчей киевское):
2 декабря, пятница
07:30 УКРАИНА – Вьетнам
09:45 Китай – Мексика
3 декабря, суббота
07:30 Вьетнам – Мексика
09:45 Китай – УКРАИНА
4 декабря, воскресенье
07:30 Мексика – УКРАИНА
09:45 Вьетнам – Китай
Международный футзальный турнир «CFA International Futsal Tournament» в провинции Цзянсу производится с 2009 года. Однако с 2009 по 2014 год он проходил в городе Ханчжоу, поэтому имел название «Hangzhou International Futsal Tournament», а уже с 2015 года он перешел под эгиду Китайской футбольной ассоциации и сменил название на «CFA International Futsal Tournament».
Предыдущими победителями становились команды: Ирана, Румынии, Бразилии и Нидерландов. В разные годы в турнире принимали участие сборные девяти стран – Ирана, Бразилии, Японии, Румынии, Нидерландов, России, Вьетнама, Мьянмы и Китая.