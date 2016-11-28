Стаховский поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на шесть мест

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в понедельник опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира, в котором наибольшего прогресса среди украинцев добился Сергей Стаховский, сообщает официальный сайт организации.

Стаховский поднялся со 115-го на 109-е место.

В Топ-100 игроков мирового рейтинга, как и прежде, остаются двое украинцев. Александр Долгополов, как и ранее, занимает 62-е место, Илья Марченко опустился на одну строчку вниз - с 73-й на 74-ю.

В десятки сильнейших игроков мира никаких изменений не произошло. Список возглавляют Энди Маррей (Великобритания), Новак Джокович (Сербия), Милош Раонич (Канада), Стэн Вавринка (Швейцария), Кеи Нишикори (Япония), Марин Чилич (Хорватия), Гаэль Монфис (Франция), Доминик Тим (Австрия), Рафаэль Надаль (Испания) и Томаш Бердых (Чехия).