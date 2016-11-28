Сборная Аргентины впервые в истории завоевала Кубок Дэвиса
04:24, 28 ноября 2016Другое
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Сборная Аргентины по теннису впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса, обыграв Хорватию со счетом 3-2.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
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В решающем матче, прошедшем в Загребе, аргентинец Федерико Дельбонис обыграл хорвата Иво Карловича со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
До этого Аргентине удавалось выходить в финал Кубка Дэвиса четыре раза - в 1981-м, 2006-м, 2008-м и 2011-м годах.
Хорватия выигрывала Кубкок Дэвиса один раз - в 2005 году.
Ранее УНИАН сообщал, что украинские теннисисты проиграли Японии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
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