Гандбольная сборная Украины разгромила Грецию и прошла в плей-офф отбора к ЧМ-2017
23:31, 27 ноября 2016Другое
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Украинские гандболистки завершили первый этап отборочного цикла с максимумом побед.
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2017 / slovakhandball.sk
Женская сборная Украины по гандболу разгромила команду Греции в матче 3-го тура первого отборочного раунда на чемпионат мира-2017.
Матч завершился со счетом 27:14, а лучшим бомбардиром встречи стала капитан украинской команды Виктория Борщенко, на счету которой 11 голов.
Таким образом, Украина, набрав максимум очков в первом раунде, вышла в плей-офф отборочного турнира. Ранее "сине-желтые" обыграли Словакию и Литву.
Матчи раунда плей-офф состоятся в июне следующего года, а сам чемпионат мира пройдет в декабре 2017 года в Германии.
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