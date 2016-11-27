Гандбольная сборная Украины разгромила Грецию и прошла в плей-офф отбора к ЧМ-2017

Женская сборная Украины по гандболу разгромила команду Греции в матче 3-го тура первого отборочного раунда на чемпионат мира-2017.

Матч завершился со счетом 27:14, а лучшим бомбардиром встречи стала капитан украинской команды Виктория Борщенко, на счету которой 11 голов.

Таким образом, Украина, набрав максимум очков в первом раунде, вышла в плей-офф отборочного турнира. Ранее "сине-желтые" обыграли Словакию и Литву.

Матчи раунда плей-офф состоятся в июне следующего года, а сам чемпионат мира пройдет в декабре 2017 года в Германии.