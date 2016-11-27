Сборная Украины открыла Кубок мира по биатлону попаданием в Топ-10

Сборная Украины завершила на десятом месте первую гонку Кубка мира по биатлону, который начался со смешанной эстафеты в шведском Эстерсунде.

Следует отметить, что в составе украинской сборной не было первых номеров женской и мужской команды Елены Пидгрушной и Артема Семенова, соответственно. В результате, за Украину выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Читайте такжеСборная Украины назвала состав на первые этапы Кубка мира по биатлону

Украинцы финишировали с почти трехминутным отставанием от лидера, сборной Норвегии. Второе место в гонке заняла команда Германии, третье - Италия.

Соревнования в Эстерсунде продлятся до 4 декабря.