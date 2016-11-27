Сборная Украины открыла Кубок мира по биатлону попаданием в Топ-10
19:27, 27 ноября 2016Другое
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Победителем смешанной эстафеты в Эстерсунде стала сборная Норвегии.
Юлия Джима не смогла помочь украинской команде подняться выше десятого места / biathlon.com.ua
Сборная Украины завершила на десятом месте первую гонку Кубка мира по биатлону, который начался со смешанной эстафеты в шведском Эстерсунде.
Следует отметить, что в составе украинской сборной не было первых номеров женской и мужской команды Елены Пидгрушной и Артема Семенова, соответственно. В результате, за Украину выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
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Украинцы финишировали с почти трехминутным отставанием от лидера, сборной Норвегии. Второе место в гонке заняла команда Германии, третье - Италия.
Соревнования в Эстерсунде продлятся до 4 декабря.
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