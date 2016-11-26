Сборная Украины по гандболу одержала вторую победу в отборе ЧМ и досрочно вышла в плей-офф

В словацком Шале завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2017 по гандболу среди женских команд, в котором сборная Украины разгромила команду Литвы и досрочно вышла в плей-офф, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 31:16.

Украинки имели преимущество по ходу всей игры Уже в первом тайме они офрмили разницу в счете в десять голов - 16:6.

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После перерыва команда Бориса Чижова не стала стараться сохранить достигнутый перевес а продолжала наращивать инициативу. В итоге, команда выиграла 30-минутку с разницей в 6 голов, а для двукратного преимущества в счете по итогам матча команде не хватило всего одного мяча.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Анна Редька, на счету которой 6 голов.

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу на турнире (накануне команда обыграла Словакию - 21:20) и набрала 4 очка. С учетом результата матча Словакия - Греция (27:24) Украинки досрочно заняли место в двойке сильнейших команд в группе и попали в плей-офф турнира.