Запорожский "Мотор" выиграл четвертый матч подряд гандбольной Лиги чемпионов

В харьковском Дворце спорта "Локомотив" завершился матч очередного тура Лиги чемпионов ЕГФ, в котором запорожский "Мотор" принимал румынское "Динамо" из Бухареста и обыграл соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 35:27.

Хозяева площадки очень мощно начали матч и буквально смяли соперника, ведя в середине первого тайма со счетом 11:3. Обеспечив себе солидное преимущество "Мотор" немного сбавил обороты и с сосредоточился на сохранении добытого преимущества. В этом команда преуспела - 19:10 по итогам первого тайма.

После перерыва хозяева поля продолжали играть на удержание преимущества, действовали на равных с оппонентами и позволили им выиграть 30-минутку с минимальным преимуществом в 1 гол. На общий результат игры это не повлияло.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал легионер из Беларуси Борис Пуховский, на счету которого 8 голов.

Таким образом, "Мотор" выиграл пятый матч в нынешнем турнире из восьми (1 ничья и 2 поражения), набрал 11 очков и сохранил за собой 2-е место в турнирной таблице группы. У лидирующего французского "Нанта" также 11 баллов, но в запасе игра, которую команда проведет завтра.