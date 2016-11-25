Сборная Украины выиграла первый матч отборочного турнира чемпионата мира по гандболу

В Шале (Словакия) завершились матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира по гандболу среди женских команд, в одном из которых сборная Украины обыграла команду Словакии, сообщает официальный сайт ЕГФ.

Мат завершился со счетом 21:20.

Украинки неудачно начали матч, поддались натиску соперниц и первый тайм проиграли с разницей "-4" - 9:13. Тем не менее, подопечные Бориса Чижова сумели настроиться на второй тайм, перехватили инициативу и в упорной концовке вырвали победу с минимальным преимуществом - 21:20.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Юлия Снопова, на счету которой 6 голов.

В субботу-воскресенье украинки проведут матчи с командами Литвы и Греции. В очном матче литовки обыграли соперниц со счетом 31:25.

По регламенту соревнований две лучшие команды группы выходят в раунд плей-офф, где и определяться участницы мирового первенства.