Сборные России и Украины попали в одну группу чемпионата Европы по волейболу

10:41, 25 ноября 2016
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Наша женская команда сыграет с россиянками, турчанками и болгарками.

Сборная Украины попала в число 16 команд-участниц волейбольного Евро / cev.lu

В Баку состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу-2017, по итогам которой сборная Украины попала в одну группу с командой России, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В Группе С сошлись команды России, Турции, Болгарии и Украины.

Состав других групп выглядит следующим образом: 

Группа А: Азербайджан, Германия, Польша, Венгрия

Группа В: Грузия, Италия, Хорватия, Беларусь

Группа D: Сербия, Нидерланды, Бельгия, Чехия

По регламенту турнира победители групп напрямую "попадают в 1/4 финала. А команды, занявие 2-3 места в своих квартетах, проведут игры 1/8 финала. Завершат соревнования после группового турнира только команды, занявшие последние места в своих группах.

Чемпионат Европы-2017 состоится с 22 сентября по 1 октября в Баку и Тбилиси. 

cev.lu

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