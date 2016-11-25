Сборные России и Украины попали в одну группу чемпионата Европы по волейболу
Наша женская команда сыграет с россиянками, турчанками и болгарками.
В Баку состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу-2017, по итогам которой сборная Украины попала в одну группу с командой России, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
В Группе С сошлись команды России, Турции, Болгарии и Украины.
Состав других групп выглядит следующим образом:
Группа А: Азербайджан, Германия, Польша, Венгрия
Группа В: Грузия, Италия, Хорватия, Беларусь
Группа D: Сербия, Нидерланды, Бельгия, Чехия
По регламенту турнира победители групп напрямую "попадают в 1/4 финала. А команды, занявие 2-3 места в своих квартетах, проведут игры 1/8 финала. Завершат соревнования после группового турнира только команды, занявшие последние места в своих группах.
Чемпионат Европы-2017 состоится с 22 сентября по 1 октября в Баку и Тбилиси.