Карлсен сравнял счет в матче с Карякиным за титул чемпиона мира по шахматам

В Нью-Йорке завершилась 10-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Сергей Карякина, сообщает официальный сайт соревнований.

Общий счет матча стал - 5:5.

Партия продолжалась почти шесть с половиной часов и завершилась на 75- ходу. По ходу партии, после 20-го хода, Карякин имел шанс свести партию к "вечному шаху" (ничья), но пропустил этот вариант. Играя черными и имея преимущество в 1 очко в общем счете, для россиянина это был бы оптимальный результат. А на 56-м ходу он допустил грубую ошибку, после которой Карлсен прорвал оборону и уверенно реализовал преимущество.

Эта партия стала второй результативной на протяжении всего матча. Ранее, в восьмой партии, Карякин одержал победу черными фигурами. Другие восемь партий завершились вничью.

Как сообщал УНИАН, матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке продлится 12 партий с классическим контролем времени, или до того момента, пока один из гроссмейстеров не наберет 6,5 очков. В случае ничьей (6:6) в последний день состоится тай-брейк.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.