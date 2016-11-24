Стрелок Мильчев получил награду лучшего спортсмена месяца в Украине

Сегодня в Олимпийском доме диплом, памятную статуэтку и денежную премию получил лучший спортсмен октября в Украине, стрелок Николай Мильчев, сообщает пресс-служба НОК.

Наградил вручал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Напомним, высокого признания НОК Олимпийский чемпион Игр-2000 и обладатель Олимпийского рекорда по стендовой стрельбе удостоен благодаря великолепному выступлению в финале Кубка мира в Риме, где были представлены лучшие по рейтингу 10 стрелков мира. Опытному украинскому спортсмену удалось занять 2 место на пьедестале почета этого престижного турнира.

Во время чествования Сергей Бубка сказал: «Сегодня мы чествуем действительно легендарного украинского олимпийца, который имеет за плечами богатый опыт и немало спортивных достижений. Уверен, что у Николая еще много сил и вдохновения – впереди ждут новые спортивные достижения и, в частности, в Токио-2020». Он напомнил, что на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро, которые стали уже четвертыми в карьере сегодняшнего героя, именно Николаю Мільчеву командой была доверена высокая честь и ответственная миссия нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Игр ХХХІ Олимпиады. В олимпийском Рио наш талантливый стрелок остановился в шаге от медали, заняв высокое 4-е место.

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности за эффективную работу Федерации стрельбы Украины и лично ее президенту Олегу Волкову за весомый вклад в развитие украинского спорта и стрельбы в частности, активное участие в жизни олимпийского движения.

Президент НОК Украины также поблагодарил физкультурно-спортивное общество «Колос» и лично его председателя Александра Мендуся за содействие в подготовке нашего стрелка.

Во время награждения Николай Мильчев сказал, что решил продолжить спортивную карьеру по крайней мере еще на один олимпийский цикл и отметил, что очень мотивирован на новые спортивные достижения. «Я очень рад получить награду лучшего спортсмена месяца. Могу сказать, что есть мотивация завоевать и звание лучшего спортсмена года, желательно в високосный год. Ни разу не был в Японии. К тому же, мой соперник в «бронзовом» финале в Рио, которому я уступил, старше меня на четыре года. Разве это не символично?!».

Отметим, что Николай Мильчев впервые получил награды лучшего спортсмена месяца в Украине.