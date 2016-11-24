Украинская биатлонистка с нового сезона будет выступать за Молдову

С этого сезона украинская биатлонистка Снежана Тисеева будет выступать за Молдову, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Как сообщил президент ФБУ Владимир Брынзак, федерация разрешила спортсменке сразу начать выступать на международном уровне. Переход связан с тем, что Снежана родилась в Молдове и сейчас там живет ее отец.

В начале мая спортсменка попала в автомобильную аварию, после чего перенесла несколько серьезных операций.