Матч теннисного Кубка Федерации Украина - Австралия состоится в Харькове

Матч II группы Кубка Федерации-2017 по теннису между сборными Украины и Австралии состоится в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Матч, который будет проходить с 11 по 12 февраля 2017 года, должен состояться в помещении харьковского дворца «Локомотив».

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"На самом деле, место проведения матча должно было быть анонсировано еще месяц назад. Задержка была вызвана тем, что Австралия подала протест, отметив, что МИД страны не рекомендует посещение Харькова. Протест был рассмотрен на заседании Комитета Кубка Федерации, члены которого, ознакомившись с аргументами Федерации тенниса Украины, единогласно поддержали решение о проведении матча в Харькове", - указано в релизе.

Это будет уже четвертая встреча команд Украины и Австралии. Дважды на выезде побеждала наша команда, а вот в 2010 году (кстати, именно в «Локомотиве») украинки уступили. Впрочем то противостояние проходило в апреле, а сейчас матч будет проходить в феврале.