Сборная Львовской области стала чемпионом Украины по каратэ в общем зачете

В Киеве состоялся чемпионат Украины по каратэ, который собрал рекордное количество участников – 154 среди взрослых и 365 среди кадетов, юниоров и молодежи. Всего – 519 спортсменов из 21 области Украины, сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ (УФК).

Это был уже седьмой по счету чемпионат Украины по каратэ, который проводит УФК – официальный представитель в Украине Всемирной федерации каратэ (WKF). Однако в столице Украины национальный чемпионат состоялся впервые. Также впервые такой турнир прошел в новом статусе каратэ как олимпийского вида спорта.

В киевском чемпионате приняли участие почти все ведущие украинские мастера каратэ – победители и призеры международных соревнований, чемпионатов Европы и мира. Свой класс подтвердили, став чемпионами страны, в частности, такие титулованные спортсмены, участники чемпионата мира 2015 г., как Анита Серегина, Станислав Горуна, Катерина Кривая, Олег Филипович, Анастасия Степашко, Анна Крещенко.

Турнир снова показал доминирование двух ведущих регионов – Львова и Одессы. В общем зачете среди взрослых сборная Львовской области заняла первое место, взяв 13 медалей (9 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовых.), а Одесской области – второе с 15 медалями (4 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых). Третье место, благодаря 2-м золотым медалям в командном ката, заняла сборная Полтавской области.

Среди кадетов, юниоров и молодежи (до 21 года) львовяне стали первыми за счет преимущества в одну золотую медаль (10 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых, всего – 22). Однако у одесситов общее число наград оказалось значительно больше: 9 золотых, 6 серебряных и 18 бронзовых, всего – 33. Призовую тройку замкнула сборная г. Киева – 15 медалей (6 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых, всего – 29).

Однако следует отметить, что спортсмены из других регионов наращивают мастерство и составляют достойную конкуренцию гегемонам. В числе чемпионов можно было увидеть каратистов из Черновцов, Харькова, Николаева, Житомира, в целом медали добывали представители 14 областей. Это говорит о хороших перспективах, которые стали результатом системной работы УФК по развитию каратэ в регионах Украины.

Киевский чемпионат отметился хорошей организацией. Об этом сказали, в частности, почетные гости турнира – президент Белорусской федерации каратэ Георгий Катулин и глава судейского комитета Всемирной федерации каратэ (WKF) Хавьер Эскаланте (Швеция), который был главным судьей чемпионата.

По итогам чемпионата страны согласно регламенту УФК будут сформированы составы национальных сборных команд Украины на главных международных стартах 2017 года. Это молодежный чемпионат Европы, который пройдет в феврале 2017 г. в Софии (Болгария), и 52-й чемпионат Европы, который пройдет в мае в Самсуне (Турция).