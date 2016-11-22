Сборная Украины назвала состав на первые этапы Кубка мира по биатлону

В ближайшее воскресенье, 27 ноября, состоятся первые гонки в рамках Кубка мира по биатлону в Остерсунде.

Вчера стал известен состав сборной Украины на гонки как Кубка мира, так и Кубка IBU. Список спортсменов опубликовала пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Отметим, что в списке нет лидера украинской женской команды Валентины Семеренко, которая ранее решила полностью пропустить сезон 2016/17.

Мужчины: Сергей Семенов (21 место на Кубке мира прошлого сезона), Дмитрий Пидручный (37), Александр Жирный (40), Артем Прима (42), Виталий Кильчицкий (49), Владимир Семаков (72);

Женщины: Елена Пидгрушная (7), Юлия Джима (13), Ирина Варвинец (34), Анастасия Меркушина (-), две лучшие биатлонистки с кубка IBU.

Кубок IBU

Мужчины: Руслан Ткаленко (103), Артем Тищенко (-), Виталий Труш (-),

Антон Дудченко (-), Андрей Доценко (-)

Женщины: Надежда Белкина (81), Яна Бондарь (103), Юлия Журавок (-), Анна Кривонос (-), Мария Кручова (-), Кристина Дмитренко (-).