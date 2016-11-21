Во Львове прошел кубок по мотокроссу (фото)

Во Львове на трассе «Майоровка» состоялся открытый кубок по мотокроссу.

«За последний год, это уже 3-е соревнования по мотокроссу и на следующий год мы планируем еще больше развивать этот спорт в Львове и по-настоящему восстановить репутацию Майорівки как одного из центров мотоспорта»,- отметил Виктор Петров, организатор от Спортивно-мотоциклетного клуба "Майоровка Мото".

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Трасса проходила между ул. Медовой Пещеры и ул. Китайском, возле «Медовой пещеры» – геологического памятника природы Винниковского лесопарка.