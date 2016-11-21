На Кубке европейских наций российские и грузинские борцы устроили массовую драку (видео)

Эмоции у спортсменов бушевали, да так, что один из поединков завершился массовой потасовкой, передает Проспорт.

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Так, скандалом закончилась встреча между Имилем Шарафетдиновым и Зурабом Датунашвили. Грузинский борец ударил соперника по лицу и спровоцировал конфликт. Шарафетдинов ответил аналогичным действием.

После этого на ковер выбежали представители обеих сборных.

Драка продолжалась около 30 секунд.

Инцидент на видео смотреть с 6:30 минуты.

Напомним, ранее бронзовый призер Олимпиады-2016 грузин Лаша Шавдатуашвили после победы в поединке над россиянином Денисом Ярцевым сделал характерный жест, указав сопернику на его место. Сначала Лаша указал на флаг своей страны у себя на груди, а потом ткнул пальцем в побежденного Ярцева.