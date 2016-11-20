Британец Маррей стал чемпионом Итогового турнира ATP и остался первой ракеткой мира

Британец Энди Маррей стад победителем Итогового турнира ATP Finals и завершил год в ранге первой ракетки мира.

В финальном матче он в двух сетах победил второго номера теннисного рейтинга Новака Джоковича - 6:3, 6:4.

Напомним, в полуфинале Маррей по итогам рекордных 3 часов и 42 минут, победил канадца Милоша Раонича - 5:7, 7:6, 7:6. В параллельном полуфинале Джокович легко справился с японцем Кеи Нисикори - 6:1, 6:1.

Также отметим, что Маррей обновил личный рекорд по длинне победной серии. Последний раз британец проиграл 16 сентября в матче Кубка Дэвиса аргентинцу Хуану Мартину дель Потро.