"Мотор" выиграл у французского "Нанта" в гандбольной Лиге чемпионов

В Нанте завершился матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ, в котором запорожский "Мотор" обыграл местную одноименную команду со счетом 34:32, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча решилась во втором тайме, который украинская команда выиграла с преимуществом в 5 голов.

Начало игры прошло с преимуществом французского клуба, что вполне логично - "Нант" лидер группы. Уверенно проведя 30-минутку хозяева площадки ушли на перерыв с отрывом в 3 мяча, 19:16.

А вот после перерыва команда из Запорожья неожиданно перехватила инициативу и выдала фееричную игру, ошеломив и хозяев, и их многочисленных поклонников, заполнивших трибуны арены в Лионе. "Мотор" забросил 18 мячей в ворота французов, в то время как соперник лишь 13 раз смог преодолеть оборону украинцев.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Артем Козакевич и российский легионер Глеб Калараш - по 6 голов.

Таким образом, с учетом победы в друом матче дня турецкого "Бешикташа" над португальским "Уминьо" в гостях (27:28), в таблице образовалась тройка лидеров - "Нант" (11 очков), "Бешикташ" и "Мотор" - по 9.