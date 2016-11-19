Карлсен и Карякин сыграли вничью в шестой партии матча за звание чемпиона мира

В Нью-Йорке завершилась шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин вновь разошлись ничьей, сообщает официальный сайт турнира.

Эта партия оказалась самой быстрой из всех, сыгранных в матче на данный момент. Соперники согласились на ничью после 32-го хода, спустя менее двух часов после начала матча. Карякин играл белыми, но не стал пытаться искать потенциально победные варианты.

Таким образом, общий счет матча стал 3:3.

Как сообщал УНИАН, матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке продлится 12 партий с классическим контролем времени, или до того момента, пока один из гроссмейстеров не наберет 6,5 очков. В случае ничьей (6:6) в последний день состоится тай-брейк.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.