Семь украинских легкоатлетов признаны невиновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Из Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) в офис ФЛАУ поступило письмо, в котором сообщается следующее:

"Всемирная антидопинговая Агентство (WADA) тщательно проанализировала данные, полученные после обнаружения в допинг-пробах украинских легкоатлетов Марии Ремень, Натальи Лупу, Анжелики Шевченко, Натальи Пигиды, Станислава Маслова, Андрея Аликсийчука и Назара Коваленко остатков запрещенного с 1 января 2016 года вещества мельдония, и пришла к выводу, что данное вещество попало в организм атлетов до 2016 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим по рекомендации IAAF Исполком ФЛАУ принял решение признать всех этих атлетов невиновными в нарушении антидопинговых правил IAAF, производство против них полностью прекращены, расследования отменены. Данные легкоатлеты имеют право принимать участие в любых легкоатлетических соревнованиях.