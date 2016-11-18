В Киеве пройдет гандбольный Кубок Турчина-2016
16 ноября легендарному тренеру исполнилось бы 80 лет.
20-21 ноября в Києве состоятся матчи Кубка Турчина-2016, сообщает Федерация гандбола Украины.
Украинские болельщики смогут воочию увидеть игру многих ведущих отечественных гандболисток. В частности, национальная сборная в рамках подготовки к отборочному турниру к ЧМ-2017 проведет два матча.
16 ноября Игорю Евдокимовичу Турчину должно было исполниться 80 лет.
Игорь Турчин создал команду «Спартак» (Киев) — 20-кратного чемпиона СССР, 13-кратного победителя Кубка Европейских чемпионов. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннеса.
Во главе сборной СССР Турчин дважды завоевывал титул чемпиона Олимпийских игр (1976, 1980), а также дважды - чемпиона мира - 1982, 1986.
20-й международный турнир "Кубок Турчина"
20 ноября
(5-й корпус НУФВСУ, Киев, вул. Физкультуры, 1)
14.00 - 1/2 финала – сб. Азербайджана – юношеская сб. Украины.
15.45 - Церемония открытия турнира.
16.30 - 1/2 финала – сб. Украины – сборная клубов Украины.
21 ноября
(Дворец спорта, Киев)
16.00 - матч за 3-4 место
18.00 - матч за 1-2 место
19.30 - Церемония закрытия турнира.