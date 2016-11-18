В Киеве пройдет гандбольный Кубок Турчина-2016

20-21 ноября в Києве состоятся матчи Кубка Турчина-2016, сообщает Федерация гандбола Украины.

Украинские болельщики смогут воочию увидеть игру многих ведущих отечественных гандболисток. В частности, национальная сборная в рамках подготовки к отборочному турниру к ЧМ-2017 проведет два матча.

16 ноября Игорю Евдокимовичу Турчину должно было исполниться 80 лет.

Игорь Турчин создал команду «Спартак» (Киев) — 20-кратного чемпиона СССР, 13-кратного победителя Кубка Европейских чемпионов. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Во главе сборной СССР Турчин дважды завоевывал титул чемпиона Олимпийских игр (1976, 1980), а также дважды - чемпиона мира - 1982, 1986.

20-й международный турнир "Кубок Турчина"

20 ноября

(5-й корпус НУФВСУ, Киев, вул. Физкультуры, 1)

14.00 - 1/2 финала – сб. Азербайджана – юношеская сб. Украины.

15.45 - Церемония открытия турнира.

16.30 - 1/2 финала – сб. Украины – сборная клубов Украины.

21 ноября

(Дворец спорта, Киев)

16.00 - матч за 3-4 место

18.00 - матч за 1-2 место

19.30 - Церемония закрытия турнира.