Карякин и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за звание чемпиона мира

В Нью-Йорке в ночь на пятницу состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сырали вничью, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Общий счет матча стал 2,5:2,5 очка. Предыдущие четыре партии также завершились вничью.

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Партия, в котором действующий чемпион мира Карлсен играл белыми фигурами, продолжалась более пяти часов. На 43-м ходу Карлсен совершил грубейшую ошибку, впоследствии Карякин признал, что не обратил должного внимания на этот ход. Игроки согласились на ничью после 51 ходов.

Матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке продлится 12 партий с классическим контролем времени, или до того момента, пока один из гроссмейстеров не наберет 6,5 очков. В случае ничьей (6:6) в последний день состоится тай-брейк.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.