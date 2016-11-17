Украинка установила мировой рекорд в пауэрлифтинге (видео)

Украинская тяжелоатлетка Лариса Соловьева стала обладательницей нового мирового рекорда в приседании со штангой, сообщает Xsport.

На World Open Powerlifting Championships 2016 украинка осилила вес 241 килограмм, который превысил ее собственный в 3,5 раза (Соловьева выступает в категории до 63 килограммов).

В жиме лежа украинская тяжелоатлетка также впечатлила своим результатом – 180 килограмм. В становой тяге Соловьева тоже одержала победу в своей категории с результатом 220 килограммов.

Отметим, что на этих же соревнованиях победу одержал также украинский тяжелоатлет Сергей Белый. В весовой категории до 93 килограммов он стал стал двукратным чемпионом мира по версии IPF, собрав в сумме троеборья 1012,5 килограммов.