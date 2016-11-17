Украинские шахматисты просят Раду принять национальную программу развития шахмат в Украине

Ведущие украинские шахматисты, которые выступают на международной арене - Анна и Мария Музычук, Павел Эльянов, Андрей Волокитин, тренер женской сборной Украины Михаил Бродский и президент Федерации шахмат украины Виктор Капустин, презентовали обращение шахматной общественности к Верховной Раде с предложением рассмотреть и принять национальную программу развития шахмат в Украине, сообщает официальный сайт Федерации шахмат Украины.

Виктор Капустин сообщил, что послом украинских шахмат стал известный певец Святослав Вакарчук.

Музыкант, в свою очередь, отметил: “Шахматная Украина всегда входит в мировую элиту, что является предметом нашей гордости. Для того, чтобы эта традиция сохранялась и в дальнейшем, шахматный спорт требует особой поддержки и внимания, как со стороны государства, так и со стороны всех украинцев. После многих встреч с нашими шахматистами, по предложению Федерации шахмат Украины, я решил лично приобщиться к активной поддержке и популяризации этой замечательной игры. В ближайшее время мы придумаем такой формат сотрудничества и конкретный план действий. Роль "шахматного посла в Украине" является хоть и неформальной, но очень приятной и почетной. Сделаю все возможное, чтобы она была и эффективной. Совместные усилия всегда дают больший результат.”

Также речь шла о начале уроков шахмат в школах и детских садах.