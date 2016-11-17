Лучшая теннисистка Украины и 14-я ракетка мира Элина Свитолина завершила сотрудничество со своим британским тренером Иеном Хьюзом. Об этом говорится на странице спортсменки в Facebook.

"После двух с половиной лет успешного сотрудничества наше партнерство с Иеном Хьюзом подошло к концу. Я бы хотела поблагодарить Иена за все, что он сделал. Он научил меня многим вещам, как на корте, так и за его пределами, сделал меня лучшим игроком и помог достигнуть многих целей.

Читайте такжеЛучшая ракетка страны. Как Элина Свитолина пробивается на вершину мирового теннисаЭто был по настоящему неоценимый опыт работать с ним. Я желаю Иену только всего наилучшего в будущем и я очень благодарна за весь его труд", - заявила Свитолина.

Напомним, Свитолина начала работать с Иеном Хьюзом летом 2014 года. С тех пор украинка выиграла три турнира серии WTA, доходила до четвертьфинала "Ролан Гаррос", а минувшим летом вошла в восьмерку сильнейших на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

На данный момент Свитолина находится на 14 месте рейтинга WTA, которое является рекордным для всех украинских теннисисток в истории.