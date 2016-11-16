Украинские спортсмены получат премии за 4-6 места на Олимпиаде в Рио

Украинским спортсменам, занявшим на Олимпиаде в Рио 4-6 места, выдадут единовременную премию – от 25 до 50 тысяч гривен, сообщает Украинская правда.

Такое постановление принял Кабинет министров на своем заседании в среду, 16 ноября.

Согласно решению правительства, спортсмены, занявшие на Олимпиаде 4-6 места, получат единовременную премию: за 4 место – 50 тысяч гривен, 5 – 35 тысяч, 6 – 25 тысяч.

С соответствующей инициативой выступило Министерство спорта. Так, заместитель министра отметил, что в мире растет конкуренция и следует мотивировать спортсменов, а также предотвратить их миграцию.

В Минспорте напомнили, что свои денежные вознаграждения уже получили олимпийцы, занявшие 1-3 места, однако спортсмены, занявшие 4,5,6 места на прошлой Олимпиаде, также достойны вознаграждения.

При этом в ведомстве отметили, что Минфин и Минэкономразвития выступили против такой инициативы. Однако Минспорт решил выделить имеющиеся у ведомства средства, не требуя дополнительного выделения финансов.

Кабмин одобрил такое решение.