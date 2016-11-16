ВР ратифицировала конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями
Конвенция направлена на предотвращение, выявление и применение санкций против манипулирования спортивными соревнованиями.
Верховная Рада приняла закон "О ратификации конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями" (регистрационный номер 0117).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил на заседании парламента, что конвенция направлена на предотвращение, выявление и применение санкций против национального или транснационального манипулирования национальными и международными спортивными соревнованиями, а также на содействие национальному и международному сотрудничеству в этой сфере.
Документом предусматриваются обязательство государств осуществить комплекс мероприятий по налаживанию внутригосударственного и международного взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия манипулированиям во время спортивных соревнований, в частности, в связи со ставками на спортивные состязания, выявления правонарушений во время организации и проведения спортивных соревнований.
Также предусмотрено привлечение к ответственности виновных в совершении указанных правонарушений физических и юридических лиц.
Для обеспечения мониторинга выполнения конвенции вводится обязательное информирование государствами генерального секретаря Совета Европы о законодательных и других мерах, принятых государством с целью соблюдения положений конвенции, а также учреждается комитет конвенции по выполнению решений.
Жданов подчеркнул, что конвенция направлена против коррупции в спорте и не имеет политических аспектов.
*** Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями была принята 18 сентября 2014 года в городе Маглинген (Швейцарская Конфедерация) на 13-й Конференции министров Совета Европы, ответственных за спорт. В настоящее время конвенцию подписали 26 государств – членов Совета Европы, из которых два государства (Португальская Республика и Королевство Норвегия) конвенцию ратифицировали. От имени Украины конвенция была подписана 21 декабря 2015 года.