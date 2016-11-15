Женская сборная Украины по гандболу начала подготовку к отбору на чемпионат мира

Женская сборная украины под руководством нового тренера Бориса Чижова начала подготовку к отборочным матчам к чемпионату мира-2017, сообщает Федерация гандбола Украины.

Команда расположилась на олимпийской базе в Конча-Заспе. Команда еще не в полном составе. Международная пауза начнется после матчей еврокубков 20 ноября, тогда же в сборной Украины присоединятся все легионеры.

20 и 21 ноября команда Бориса Чижова проведет матчи Кубка Турчина, которые пройдут в зале НУФВСУ (20 ноября) и киевском Дворце спорта (21 ноября). 22 числа команда отправится в Словакию на отборочный турнир к чемпионату мира-2017. Квалификационный турнир пройдет с 25 по 27 ноября в городе Сала. Соперниками сборной Украины будут Словакия, Греция и Литва. Две лучшие команды выйдут в раунд плей-офф.

«Наша цель выйти из группы и пробиться на чемпионат мира», - отметил тренер сборной Валерий Войналович. – Этот состав способен выполнить такую задачу».

Окончательная заявка на матчи отбора будет сформирована из списка игроков, вызванных на подготовительные сборы.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом

Вратари:

Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния),

Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»),

Юдит Балог (ВАК, Венгрия)

Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»)

Полевые игроки:

Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия),

Ирина Глибко («Роман», Румыния),

Анна Редька («Гомель», Беларусь),

Лилия Горильская (МТК Венгрия),

Валерия Зоря («Ардешань», Турция),

Ольга Лаюк («Анкара Єнімахалле», Турция),

Юлия Снопова («Муратпаша», Турция),

Юлия Андрийчук («Адана Шакірпаша», Турция)

Анна Козаєва («Адана Шакірпаша», Турция)

Ирина Шуцкая-Буртеа («Плоіесті», Румыния)

Виктория Бельмас («Заглембє», Польша)

Наталья Стрюкова («Галичанка»)

Наталья Воловник («Галичанка»)

Марина Коновалова («Галичанка»)

Леся Смолинг («Галичанка»)

Марьяна Маркевич («Галичанка»)

Ольга Передерий («Ювента», Словакия)

Евгения Левченко («Ювента», Словакия)

Главный тренер – Борис Чижов

Ирина Шуцкая возвращается в сборную. Однако, по разным причинам в этот раз не вызваны в национальную команду Тамара Смбатян («Олимпия Бескид», Польша), Елена Уманец («Кишварда», Венгрия), которая перенесла операцию, травмированы София Давидянц («Галичанка») и Наталья Савчин («Галичанка»), а также Анна Лезинская («Карпаты») и Ирина Компаниец («Карпаты»), которые будут играть в клубе в еврокубках 19 и 20 ноября.