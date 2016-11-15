Биатлонистка сборной Украины Абрамова дисквалифицирована на год из-за мельдония

Решением дисциплинарной комиссии IBU биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамовадисквалицирована на один год, сообщил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Причиной стала положительная допинг-проба на мельдоний в прошлом сезоне. Срок дисквалификации истекает 3-го февраля 2017 года.

Читайте такжеПрезидент Федерации биатлона Украины Брынзак: "На сборы в Россию мы больше не ездим, только на соревнования"Федерация биатлона Украины уверена, что вины спортсменки в данном случае нет и, после изучения всех документов, рассматривает возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее стало известно, что независимые исследования по выводу мельдония из организма, которые заказало всемирное антидопинговое агенство WADA еще не закончены, но предварительные исследования показали что мельдоний может выводиться в течение довольно долгого времени - 120 дней и более.

Как сообщал УНИАН, о положительной допинг-пробе Абрамовой стало известно в феврале 2016 года.