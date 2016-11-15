Чемпионат Украины по карате: впервые в Киеве и впервые в олимпийском статусе

Свое мастерство в этом виде спорта продемонстрируют свыше 500 спортсменов из 21 области страны. Среди них будут ведущие украинские мастера карате – победители и призеры международных соревнований, чемпионатов Европы и мира, сообщает пресс-служба Украинской федерации карате.

Это будет уже седьмой по счету чемпионат Украины по карате, который проводит УФК – официальный представитель в Украине Всемирной федерации карате (WKF). Однако в столице Украины национальный чемпионат состоится впервые. Также впервые такой турнир пройдет в новом статусе карате как олимпийского вида спорта. Напомним, что в соответствии с решением 129-й сессии Международного олимпийского комитета (август 2016 г., Рио-де-Жанейро) карате включено в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года. Популярность этого вида спорта растет как в Украине, так и в мире.

Чемпионат Украины является первым по значимости всеукраинским соревнованием государственного уровня, согласно регламенту УФК его победители сформируют состав национальных сборных команд Украины на главных международных стартах 2017 года. В том числе, на 52-м чемпионате Европы в Самсуне (Турция).

Президент УФКЕ Сергей Левчук накануне чемпионата Украины 2016 года с удовлетворением отметил, что системная работа федерации по организации соревнований приносит свои плоды: УФК стала наиболее технически оснащенной среди спортивных федераций Украины в плане электронного документооборота, проведения соревнований и контроля за соблюдением требований.

«УФК сегодня объединяет более 100 клубов, при этом текущую работу федерации выполняют всего два штатных работника, - подчеркнул Сергей Левчук. – Регистрация на участие в наших соревнованиях заканчивается за две недели или даже за месяц до их начала. Это свидетельство высокого организационного уровня, которого достигла УФК».

Президент УФК также сообщил о проекте объединения под эгидой УФК разных стилей и версий карате и о намерении ввести стилевые соревнования как отдельные мероприятия в чемпионаты Украины.

Чемпионат пройдет в спорткомплексе Национального технического университета Украины «КПИ» (ул. Полевая, 38/1). В программе – соревнования среди взрослых, молодежи (U-21), юниоров и кадетов в кумитэ и ката.​