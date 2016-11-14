Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Китае
14:59, 14 ноября 2016Другое
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Украинские шпажистки победили в финале соревнований соперниц из Южной Кореи.
Украинки выиграли этап Кубка мира / dsmsu.gov.ua
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала победительницей этапа Кубка мира, который проходил на этой неделе в Сучжою (Китай), сообщает пресс-служба Минмолодьспорта Украины.
В состав сборной Украины входят Фейби Бежура, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева и Елена Кривицкая. В решающем поединке они победили сборную Южной Кореи со счетом 43:33.
Кроме того, в индивидуальном первенстве Фейби Бежура стала серебряной призеркой.
Напомним, на Олимпиаде-2016 украинская женская команда шпажисток (Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева) прекратила участие в соревнованиях на этапе четвертьфинала.
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