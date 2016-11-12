"Мотор" обыграл португальский "Уминьо" в матче гандбольной Лиги чемпионов

В Браге завершился матч 6-го тура гандбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Уминьо" принимал запорожский "Мотор" и проиграл со счетом 22:35, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче сошлись команды, которые занимают места в середине турнирной таблицы.

Шедший после первого круга (5 матчей) на 3-м месте "Мотор" имел полное преимущество в гостевой встрече с занимавшим предпоследнее 5-е место португальским клубом. И уже в первой половине игры добился двукратного преимущества - 18:9.

После перерыва преимущество "Мотора" увеличивалось, но уже не такими темпами. На 13 голов португальцев гости ответили "лишь" 17 своими.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал белорусский легионер Борис Пуховский - 10 голов.

Таким образом, "Мотор" сравнялся по количеству очков с турецким "Бешикташем" - по 7, в борьбе за 2-3 места в группе. Лидирует французский "Нант" - 9 баллов.

Французская и турецкая команды проведут свои матчи 5-го тура в воскресенье, 13 ноября.