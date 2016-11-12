Сборная Украины по регби проиграла третий матч подряд чемпионата Европы

В третьем для себя матче чемпионата Европы в дивизионе «Трофи» мужская национальная сборная Украины в Новых Аненах проиграла команде Молдовы, сообщает Федерация регби Украины.

«Сине-желтые» на выезде не смогли сдержать хозяев поля, которым проиграли с итоговым счетом 15:54.

Примечательно, что соперник буквально смял оборону украинцев в первом тайме, обыграв их со счетом 28:0. Во втором тайме пошла более открытая игра. Молдаване набрали еще 26 очков, но, в свою очередь, позволили и сопернику набрать 15 баллов.

Для украинской дружины проигрыш в Молдове стал уже третьим подряд. В двух стартовых поединках чемпионата Европы наши регбисты также уступили своим соперникам: на выезде - сборной Польши (0:22), а дома - Нидерландам (12:54).

Следующая игра чемпионата Европы в дивизионе «Трофи» с участием украинской сборной состоится уже в 2017 году. 11 марта подопечные Валерия Кочанова в Женеве встретятся со швейцарцами.

12.11.2016. Новые Анены. Чемпионат Европы. Дивизион «Trophy». 3 тур. Мужчины

Молдова (28) 54 – 15 (0) Украина

Попытки: Гаргалык (20), Препелицэ (26, 40), Титика (36, 42), В. Архип (48), Романов (68), Артык (77) – Снисаренко (62), О. Литвиненко (80);

Реализации: Голубенко (21, 27, 37, 40, 44, 49), Унгуряну (78) – Косарев (64);

Штрафные: нет – Косарев (54);

Жёлтые карточки: нет – Кравченко (32).

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2017-й год. 18 февраля: Португалия - Польша. 4 марта: Нидерланды - Португалия. 11 марта: Швейцария - УКРАИНА (в Женеве), Португалия - Молдавия. 18 марта: Нидерланды - Швейцария, Молдавия - Польша. 1 апреля: УКРАИНА - Португалия (в Одессе). 8 апреля: Польша - Нидерланды. 22 апреля: Польша - Швейцария.